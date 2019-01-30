狂！來根「烏魚子棒棒糖」 鹿港人的日常

2019-01-30 16:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是霸氣！台灣冬季的海味就是要吃烏魚子，鹿港人吃烏魚子不是切片，也不是切角，而是直接來根「烏魚子棒棒糖」！

「鹿港人就是這樣吃！」鹿港阿南師民俗小吃業者陳慧玲表示，她與文史工作者許惠雯一起主辦「烏魚子霸氣啃食趴」，邀請在地導覽解說老師共同參與，全場高潮就是每人1根「烏魚子棒棒糖」。

陳慧玲指出，每付烏魚子可以做出兩根「烏魚子棒棒糖」，把烏魚子的薄膜撕下後，再用噴槍烤一下，就非常好吃，每根「烏魚子棒棒糖」成本約為200多元。

說起這場「烏魚子霸氣啃食趴」的由來，許惠雯表示，因為她在臉書貼出厚切烏魚子照片，引來廣泛討論，當時， 陳慧玲回說「整根拿來啃」，兩人因而決定舉辦這場餐會，大伙一起來吃「烏魚子棒棒糖」。

參與「烏魚子霸氣啃食趴」的文史工作者楊明崇表示，烏魚子烤過之後就會香酥脆，自然就會降低鹹味，就算吃整根「烏魚子棒棒糖」，也不會覺得過鹹，整個就是「爽快」的感覺！

楊明崇說，他小時候還見過有人一邊生吃烏魚子，一邊在烤烏魚子，整個就是霸氣，鹿港人只要到烏魚子的季節，也很喜歡來根「烏魚子棒棒糖」，吃完之後，整個人就是覺得太滿足了！

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