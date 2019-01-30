台南托嬰中心停業 竟違法收托幼兒多達25人

2019-01-30 17:27

〔記者蔡文居／台南報導〕近來虐兒事件頻傳，台南市社會局近期加強對轄內托嬰中心的稽查工作，社會局長黃志中今天（30）帶隊前往歸仁區稽查托嬰中心，查獲一家已停業的托嬰中心竟違法收托幼童，社會局立即依兒童及少年福利與權益保障法開罰3萬元罰鍰，並要求托嬰中心於10日內限期改善，並將協助家長轉換保母或其他托嬰中心。

社會局表示，該托嬰中心於去年10月30日申請停業，經社會局核備在案，今天前往稽查，發現該托嬰中心竟於停業期間仍持續收托，現場查獲收托21名，另查閱收托名冊竟達25位幼童。

社會局說，違法的托嬰中心無法加入準公共化服務，連帶影響家長不能領取托育補助，幼兒也沒有投保學生團體保險，安全及品質都有疑慮，非常容易產生糾紛。

業者向社會局解釋，因新設的托嬰中心來不及開張，本月中旬才將幼兒先暫時安置在舊的托嬰中心。不過，社會局認為，已停業就不能再收托幼童，仍依規定開罰。

社會局長黃志中表示，社會局每半年會針對立案托嬰中心不定期稽查，另對新立案托嬰中心，3個月稽查1次，對於違法情事絕不寬貸。

社會局表示，南市目前有69家立案托嬰中心，相關的立案資訊及收費標準隨時更新並公佈於社會局網站，提醒家長可多加利用查詢，或發現有未立案托嬰中心，可向社會局提出檢舉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/