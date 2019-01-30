台9線台東段拓寬 環評大會審議通過

2019-01-30 16:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台9線台東段路面狹窄，道路安全性也不佳，近5年肇事案件節節升高，交通部公路總局提出路段擴寬計畫，經費估計需112億，預計5年後完成，今天在環評大會獲得通過，不過仍需補充資料。

根據交通部公路總局第三區養護工程處資料指出，近5年台9線台東路段肇事件數成增加趨勢，5年來合計有754件交通事故，類型包括追撞、翻倒、駛出路外、違規超車、不當變換車道等等，共造成971人受傷、74人死亡。

資料也指出，台9線台東段有9成5路段禁止超車，易違規逆向超車，且路段線形不佳、平曲線視距不足，肇事率高；另外，部分丘陵區地質不佳，道路安全性堪慮，路口未有適當警示設施，高密度發展路段有瓶頸，拓寬不易等問題。

開發單位指出，台9線台東段沿線經池上、關山、鹿野、延平、卑南、台東市，原路線全長51公里，改善後全長約45.8公里，路寬由原8至25公尺拓寬為22.7至30公尺，包括雙向2快2混合車道，兩側並設置分隔自行車及人行綠帶，隧道則採雙孔單向雙車道。

交通部公路總局第三區養護工程處副處長蘇文崎說，環評順利推通過後，將會進行景觀大道設計，約需2年多的時間，並在景觀大道設計期間，完成土地徵收，後續還需要分段施工，工期約3年時間，預計要5年多時間完成台9線台東段拓寬。

此案於環評大會中討論時，並無太多反對意見，最後大會也裁定全案通過，無需進入二階環評，但要求開發單位必須針對拓寬後可能衍生同向擦撞及其他負面影響，於設計階段增列因應對策，此外也需更新並修正交通肇事數據。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/