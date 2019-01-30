恰恰不要走》彭政閔哽咽宣退：今天早上就後悔了

2019-01-30 19:15

〔記者簡亭宇／台北報導〕

今（30日）中信兄弟球團召開記者會，恰恰彭政閔會中宣布今年9月29日將正式引退，媒體擠爆現場，超大陣仗連恰恰本人都感到驚訝與感謝。

彭政閔穿著一襲藍西裝出席記者會，宣布今年引退時，一度哽咽差點落下男兒淚，情緒複雜又感性的氛圍渲染整個會場，恰恰表示從2016年就萌生引退的想法，最關鍵的原因還是舊傷所致，加上他認為現在優秀的年輕球員輩出，即使有再多的不捨，也是要放下長達30多年的棒球生活的時候。

從9歲開始接觸棒球的彭政閔，為球迷們留下許多感動回憶與淚水，但故事終有完結篇，被問到會不會後悔？恰恰笑著說：「今天早上起床就後悔了！」

他也表示今年最大的目標就是為中信兄弟球隊拿下冠軍，給戰友、球迷最好的回憶，之後也會陸續公布相關活動日期；至於退休後的規劃，彭政閔說，將會把自己的技術教導後進球員，再為棒球領域盡分心力。

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