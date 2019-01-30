中科積極培育國內FRC團隊 授旗參加國際區域賽

2019FRC（FIRST Robotics Competition）世界機器人競賽台灣練習賽在中科實中舉行，參賽隊伍透過電腦操控機器人投球。（記者歐素美攝）

2019-01-30 17:26

〔記者歐素美／台中報導〕2019FRC（FIRST Robotics Competition）世界機器人競賽台灣練習賽，今天在中科實驗中學一連舉辦兩天，共吸引北一女、成功高中等17隊參加；中科管理局長陳銘煌表示，這是台灣隊伍參加世界機器人競賽的「模擬考」，希望明年台灣可以自行舉行區域競賽，以減少國內選手為籌募出國參賽旅費的煩惱。

FRC世界機器人競賽是由美國非營利組織FIRST主辦，每年吸引全球超過3100個隊伍參加，是一個針對全球高校生舉辦的機器人競賽，旨在激發青少年對於科學與科技的興趣，鼓勵青少年從競賽中建立自信、學習知識與技能。

中科管理局長陳銘煌表示，為讓台灣學生有機會提前練習，中科管理局自106年開始舉行FRC台灣練習賽。台灣出國參賽隊伍也從3隊，去年增加至8隊，今年更擴增至20隊。依美國總部規定要辦區域競賽，國內至少要有13隊，連同國外隊伍需增加至28隊，台灣今年將有20隊出國參賽，明年可望取得區域競賽的主辦權。陳銘煌今天並代表授旗給中科實中校長林坤燦。

FRC每年出題不同，今年1月5日才公布競賽主題為「深太空」（Deep Space），參賽隊伍需限時操控機器人平台進行取球、坎板等競技。中科管理局搶先依照FIRST總部公佈的最新規範，由中科實驗中學建置模擬競賽場地舉辦練習賽，以最快的速度讓台灣隊伍有機會練習。

中科實中校長林坤燦表示，機器人是世界趨勢，台灣不急起直追就會輸人家，在中科管理局協助下，目前已有40多校參與策略聯盟，學校為培養出整合STEM（科學、科技、工程及數學）的人才，配合新課綱進行跨科、跨領域的培訓台灣人才，對未來影響重大。

練習賽中，參賽隊伍透過電腦操控機器人投球或坎板，分成紅藍兩隊競賽。南科實中隊長林啟瑞說，機器人需結合物理槓桿原理等，將學校所學運用在機器人上，很有趣。

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2019FRC（FIRST Robotics Competition）世界機器人競賽台灣練習賽，在中科實中舉行，共17隊參加。（記者歐素美攝）

中科管理局長陳銘煌（右）代表授旗給中科實中校長林坤燦（左）。（記者歐素美攝）

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