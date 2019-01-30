「生命終點的尊嚴與品質自己決定」 三代五口簽預立醫囑

2019-01-30 16:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕為自己下最後決定！「病人自主權利法」今年上路，民眾可在自己還能做決定時，作出有尊嚴的善終選擇；宜蘭縣消保官王雅琳一家五口、三代同堂近日簽下預立醫囑決定書，成為宜蘭縣首批簽署人。王雅琳說，希望在還能下決定時，生命終點的尊嚴與品質由自己決定。」

羅東博愛醫院解釋，病人自主權利法保障醫療自主權，無論是處於健康或疾病狀態，皆可和2等親屬到開設預立醫療照護諮商門診的醫院諮商，簽署「預立醫療決定書」。

院方舉例，完成醫囑簽立後，若陷入不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智或其他主管機關公告的疾病，家屬及院方就須尊重患者簽屬時所做的決定，例如是否插管或放棄急救等。

博愛醫院1月21日開設諮商門診，王雅琳25日與父母親及兒子一家5口、3代同堂，完成2小時門診諮商後，同天簽下預立醫囑決定書，並在健保卡上完成註記。

「生、死都是生命的展現」，王雅琳向醫師透露，他們在家時就已討論過多次，過去避諱談到「死亡」的父母也逐漸改變觀念，最後一家人下定決心，以正面、健康的態度一起簽下決定書。

王家24歲兒子也說，他因為探望長期臥床親戚，對生命有不同感觸；雖然照顧家人責無旁貸，但他尊重爸媽和阿公阿嬤決定。

門診醫師張賢政說，預立醫療決定流程慎重，諮商過程會確保簽署人具完全行為能力，並確保簽署人是有經過說明、了解後，才做下重大決定。

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