醫病》熟男業務員應酬多 健檢揪出食道癌

2019-01-30 16:37

〔記者張軒哲／台中報導〕去年陸續有名人罹患食道癌驟逝的消息，讓食道癌引起民眾關注，因為食道癌發生早期並無明顯徵兆，讓民眾因不知如何早期發現或檢視而產生疑慮。一名52歲男性業務員，平日應酬多，經常抽菸喝酒。近日至童綜合醫院健檢時，另外再選擇接受全身正子斷層掃描檢查，意外發現第一期食道癌，經醫師安排進行腫瘤切除後，已恢復正常生活。醫師建議民眾在進行健康檢查時加做全身性正子斷層掃描，讓腫瘤細胞無所遁形。

台中市52歲楊先生，從事業務工作，平日應酬多，童綜合醫院核子醫學科主任曾能泉表示，食道癌是指發生在食道的癌症，通常以鱗狀上皮癌或腺癌等病理型態為主，這類病人通常有嚼檳榔、抽菸、喝酒、常喝熱湯或茶水、少吃蔬果類或口腔衛生不佳等危險因子，而治療方式則是用以外科切除手術為主，若有局部淋巴結轉移，則需增加術前放射與化學治療。

由於正子斷層造影為先進非侵入性診斷癌症利器，結合全身正子造影及高切數電腦斷層造影，一次檢查同時提供功能性及解剖構造影像，能夠早期並且精準找出初期的疾病病灶，大幅提高腫瘤偵測準確度，甚至用來評估後續化療、放療的治療效果，病患腫瘤通常只要大於0.4公分，即容易被檢測出來。

曾能泉指出，食道癌患者常出現吞嚥困難、喉嚨沙啞或有異物感、及胃食道逆流等症狀求診耳鼻喉科或腸胃科，但往往檢查後發現腫瘤已第三期，屬於中晚期，常預後不佳。所以建議民眾在進行健康檢查時加做全身性正子斷層掃描，讓腫瘤細胞無所遁形，儘早揪出癌細胞，才能儘早接受治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/