蘆竹湳好采頭藝術季 古厝聚落提蘿蔔燈找年味

2019-01-30 15:53

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蘆竹湳社區推出的「好采頭藝術季」活動邁入第6年，今年苗栗縣傳統聚落協會以「家」為主題，廣邀藝術家以各式豬造型的裝置藝術裝扮老社區，搭配大紅燈籠點綴古厝，營造濃厚年節氣氛，元宵節當天更延續提蘿蔔燈遶境的古早味傳統，並邀請紙風車劇團入庄表演，迎接遊客感受古厝聚落魅力。

喜迎金豬年，駐村藝術家已大展身手，在社區各個角落陳設裝置藝術，有鑲在老屋牆面的可愛豬屁股、互動式的光雕金豬，處處充滿驚喜；此外，由「瓷林」創辦人林光清歷時3年，採用古蹟修復的林家祖厝也在去年底重建，現在成為藝術展場空間，春節期間將會展出各式在地老照片及文物，重現蘆竹湳昔日風華。

今早記者會上，林光清在祖厝前「辦桌」宴請苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠及策展人台北藝術大學藝術行政與管理研究所長劉蕙苓共同品嘗家鄉味，並一一介紹古厝重建的歷程及各磚雕的特色，塑造家不僅是個空間，更是乘載回憶及文化的地方。

而重頭戲仍延續傳統，於元宵節當天一早就準備1000顆蘿蔔，供民眾免費製作蘿蔔燈，下午則有乞龜求發財金元寶活動，傍晚則由村民共同抬著大型蘿蔔燈轎，與提著蘿蔔燈的孩童們一起遶境，晚間則有紙風車劇團演出「蘆竹湳風車魔法書」，要讓親子度過難忘佳節。

蘆竹湳社區開庄迄今有300年歷史，於1935年關刀山大地震後重建，保留53戶的傳統磚瓦老屋群，在社區居民及苗栗縣傳統聚落協會努力復育下，各個重要節慶都會舉辦復古又具意義的藝文活動，而近年在林光清支持下，持續於春節推出好采頭藝術季，喚起早期農家過節迎春的喜慶氣氛。

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