夾娃娃機店也趕「韓流」？「含狗魚」店名令人傻眼....

2019-01-30 15:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕高雄市長韓國瑜一戰成名，一時間「韓流」蔚為風潮，但是新北市新店區這間夾娃娃機店取名「含狗魚」，用的圖案照片則是「狗含魚」，招牌還大玩電影梗「玩命投幣之新店甩爪」，實在令人摸不著頭腦，也對新世代的無厘頭命名創意嘆為觀止。

新北市經濟發展局工商登記科長柯天祥說，經發局不會事先審查企業的店招名稱，業者要自行對可能涉及的商業或法律糾紛負責，經發局商業發展科則是提醒民眾，夾娃娃店在街頭林立，經各轄區警方今年初統計，新北市的選物販賣機（夾娃娃機）店已經達到1244間、約3 萬台機台，新北市已著手研擬「自助選物販賣機管理條例」，建立合法遊戲規則、防止造成脫序。

商業發展科股長黃建勳說，政府希望能在選物販賣機與屬於特種營業的電子遊戲機間畫清界線，也避免夾娃娃機涉及賭博，因此夾娃娃機的機台，必須符合一、「設定保證取物價格」，機台應標示保證取物價格，民眾投足金額後，必需連續輸出強抓模式，直到民眾夾到商品為止。

二、「商品價值與售價相當」，保證取物價格不可與擺放商品價格顯不相當，如標示保證物 1990元，但擺放絨布小玩具、手機架或雷射筆等，三、「不可影響取物可能性」，有些業者會在洞口加裝隔板、商品加裝鐵塊等方式，故事增加夾取成功難度。

四、「不可在外觀上更改機具名稱及更動原經評鑑通過的操作流程」，黃建勳說，業者如果擅自改裝夾娃娃機台，就會被視為未經許可陳列電動玩具，可處一年以下徒刑。

他提醒家長，寒假期間要注意子女玩的夾娃娃機的操作方式和夾取內容物品，以免小朋友受到不良影響。

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