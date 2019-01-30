春遊台江趣 台管處休士頓影展金牌影片免費看

2019-01-30 15:48

〔記者蔡文居／台南報導〕照一，農曆新年將屆，台江國家公園管理處今年在新春期間，除了除夕休館外，自2月1日起至2月10日，推出「台江學園」綠建築導覽等新春活動，歡迎民眾來台江學園展開一場春之饗宴的知性之旅。

台管處表示，位於四草的台江國家公園管理處行政及遊客中心園區─「台江學園」，採用高脚屋建築形式，為迎接新年，從2月1日至10日，除夕當日休息外，提供多項春節服務措施。每天10:00、11:00、14:30及15:30，提供「台江學園」綠建築導覽解說，採現場免費報名參加。

台管處即日起至108年2月10日，每天9:00~17:00於遊客中心2樓特展室舉辦「台江煙波」現代水墨展。春節期間於每日11:30及16:00安排「台江煙波」展覽導覽。

另外，台管處委製影片「繁海夢田」，高畫質呈現台江國家公園之美，曾榮獲美國休士頓世界影展生態環境保護類金牌獎及葡萄牙國際觀光影展環境與生態類首獎的肯定。春節期間每日10:30、11:30、14:00及15:00（2月2日除外），將在遊客中心1樓放映室內安排4場次的放映。

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