安心辦年貨 新北市府年前擴大稽查市場

2019-01-30 15:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕因應年前的採買人潮，新北市政府市場處近日針對人潮較多的永和樂華夜市、板橋湳興市場及三峽市場外攤，會同警察局、環保局及消防局辦理聯合稽查，針對占道營業的攤販進行開單取締，宣導食品安全衛生，也稽查消防安全。

新北市市場處表示，年節前民眾採買需求大增，傳統市場人潮比往日多很多，道路變得擁擠，因此為維護市場交通秩序，現場請警察局針對占道營業的攤販進行開單取締，如三峽市場外攤針對攤販占道者，警方共開出17張罰單。

另外，市場處表示，因應購買年菜的消費者，市場增加許多現場利用瓦斯桶、販賣熟食的攤販，更需宣導消防安全，消防局駕駛小型水箱車進入，確保救災動線暢通外，更提醒熟食攤商須自主檢查瓦斯鋼瓶及管線的使用情況，也請攤商實際操作滅火器，強化攤商救災能力。

衛生局則並檢視攤商食材（品）衛生及標示，除檢視攤商作業環境清潔，避免食材（品）污染外，還檢測攤販放置食材的冰庫及油炸鍋的油溫是否達到一定溫度，避免食材產生變質，造成細菌孳生。

新北市場處長謝俊隆表示，市場處平時很注重攤販的消防公安問題，每年擇定10處以上市集辦理消防演練及講習，也要求成立自衛消防編組、加裝滅火器具等，讓市民採買時多一份安心。

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