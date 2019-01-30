「原鄉藝動─新竹縣原住民族文物特展」即日起到7月底

2019-01-30 15:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣縣史館開館以來第1場原住民族特展～「原鄉藝動─新竹縣原住民族文物特展」今天開幕，將展出到今年7月31日為止。這度以新竹縣內的原住民族為展覽主題，聚焦這些原住民族的文化。被展出的有：生活於新竹沿海平原及丘陵的平埔族群道卡斯族、以及活動於五峰及尖石的泰雅和賽夏2個高山族群。

展出的內容則包含：各族群在縣內的繁衍傳承過程，各該民族所創造了的各種神話及樂舞傳統、歲時祭儀、生命禮儀、工藝文化等有形、無形的文化資產。

縣府依前述民族規劃成3大展區，分別是：部落生活的日常～泰雅族、部落神聖儀式的非常～賽夏族、跟不曾消失的族群～道卡斯族。現場分用特色圖文、實體文物展品、有趣活潑的互動式設計和部落代表建築，把部落日常帶進縣史館，讓來訪者從中認識泰雅族的傳統生活樣貌、道卡斯族的歷史變遷，以及賽夏族矮靈祭典等。

該局表示，這次的特展由靜宜大學南島民族研究中心副教授黃國超負責策展，以「群策+群力」的概念，拜訪新竹縣原住民族部落，請益地方耆老及文史工作者展品及展覽規劃建議，同時由鎮西堡的阿道．優帕司長老帶領部落青年協助展場的建築布置。

他們從採集原料到一竹一木用心佈置出傳統穀倉、烤火堆及竹屋，原汁原味展現部落文化，頗有把部落帶到縣史館的fu。

展場一進去，參觀者首先映入眼簾的是：泰雅部落常見的烤火堆、竹屋及穀倉、獵具、農具等。

在道卡斯族展區則有竹塹社最重要的文化資產—采田福地的相關文物展示，並有分辨是否為平埔族後裔的線索追蹤。

在賽夏族展區則以部落就地取材的文化，透過探索利用樹皮搭建的傳統工寮廊道，從中慢慢認識賽夏族的傳統矮靈祭祭儀、音樂及服飾。今天的特展開幕會邀請新光部落泰雅族耆老達利.貝夫宜（Tali.Behuy）主持Sbalay和解儀式。

達利.貝夫宜於開幕儀式中與現場與會嘉賓共飲和解的杯水，象徵著族群之間，彼此放下過去的矛盾，從此一條心。

展出期間，為了讓民眾親身體驗，共同傳承部落工藝文化，於2月至3月份特別辦理了6場的「工藝體驗活動」，包含植物槌染、泰雅弓織、獵人陷阱、藤編戒指、賽夏臀鈴吊飾製作等系列工坊，以及道卡斯族采田福地導覽，意者可透過網址：https://goo.gl/hCwTjz報名免費參加活動，名額有限，額滿為止。

另外，只要是在展期內到新竹縣史館參觀且填妥相關學習單就贈送精美小禮物，數量有限，送完為止。

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