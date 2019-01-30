超幸運！只花3000元 刮刮樂刮中「200萬+賓士車」

2019-01-30 15:59

〔記者王捷／台南報導〕超幸運，刮中200萬又得到賓士車！台彩本月初推出春節限量發行刮刮樂「2000萬超級紅包」，首度推出「200萬元加賓士車」獎項，第一位得獎者在台南市「總盈彩券行」誕生，中獎婦人直呼自己好幸運，開心地說，「獎金自己留著，車子交給兒子！」

台彩在春節推出限定頭獎金額高達2000萬元的2000元刮刮樂，今年還首創二獎「200萬元加賓士車」獎項，開賣不久，第一個「200萬元加賓士車」獎項就落在台南市，台灣彩券總經理蔡國基今天特地南下頒發中獎證明，並由彩券行重現中獎時刻。

彩券行代理人李佩蘭說，刮出大獎的客人是一名身形瘦小的中年婦人，是該店常客，中獎後婦人直呼不敢相信。

李佩蘭轉述，這位幸運的婦人當天先花2000元買了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中獎金1000元，用這個獎金再買同一款刮刮樂，第2張又中2000元，於是再次回到彩券行換一張回家刮，第3張刮中「200萬元加賓士車」。

李佩蘭轉述，婦人重複看了很多次刮刮樂上的的數字和車子圖案，緊張地直發抖，趕快叫兒子陪她到投注站確認。

彩券行首次刮出二獎後，台彩總經理蔡國基特地南下頒發中獎證明，並由彩券行重現中獎時刻。母子倆到了投注站，讓經銷商確認刮中「200萬元加賓士車」，店員跟著開心。

台彩總經理蔡國基說，刮刮樂「2000萬超級紅包」提供5個「200萬元加賓士車」獎項，目前已經刮出1個，還有4個獲得200萬元並成為賓士車主的機會，而三獎100萬獎項共有300個，目前已經刮出20個，還有280個100萬元，他呼籲民眾把握金豬年開運好時機，做公益、兼發財。

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