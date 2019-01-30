展望會弱勢童牛排店提前圍爐 開心享用牛排餐

2019-01-30 15:28

［記者王秀亭／台東報導］台灣世界展望會50名台東受助童今天受邀到牛排店，享用一頓牛排大餐，和展望會社工提前圍爐，就讀高中一年級的小傑說，在牛排店用餐很特別，也感謝展望會的資助，減輕父母為了3兄妹農曆年節後開學學費何處籌的苦惱。

台灣世界展望會在農曆年節前，透過「10000個紅包、10000個契機」募集10000個象徵健康、助學、平安與希望的紅包，助學童能安穩就學，也提供急難、特殊境遇家庭適時扶助，讓家長們安心過好年。

歐鄉餐飲公司第二年響應展望會活動，今天邀集50名縣內受助學生到來來牛排館享用牛排大餐，不少小朋友少有上餐館的機會，相當期待這頓牛排大餐，牛排館員工還精心安排西餐禮儀指導，放大版的刀叉、牛排鐵盤，吸引小朋友目光，在大哥哥、大姊姊們的教導下，一道道餐點上桌後，將所學現學現賣，個個吃得開心。

就讀高中一年級的小傑帶著妹妹、弟弟參加，小傑說，一家五口靠著父親打零工撐家計，母親因病只能做餐廳臨時工補貼家用，每到開學前，就見父母為了三兄妹的學費及開學所需費用苦惱，展望會多年前協助後，大幅減輕父母的經濟壓力外，兄妹也參加展望會職場探索等課程，自己去年還從海選中脫穎，成為獨木舟划行東海岸的5名成員之一，讓生活經驗更豐富，也更確立自己未來要在外縣市開店的夢想邁進。

展望會東區辦事處副主任嚴淑貞表示，「10000個紅包、10000個契機」即日起起跑，盼民眾透過紅包捐款，幫助經濟弱勢家庭更有力量邁向新的年度。

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