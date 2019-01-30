病人自主法上路 楊玉欣、黃敏惠偕嘉市醫界宣導

2019-01-30 15:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「病人自主權利法」今年元月6日上路，為宣導自主善終權的重要性，嘉義市政府今舉辦「病主元年，在地好命」記者會，由推動該法案的前立委、罕病天使楊玉欣現身說法，及陽明醫院院長謝景祥演出話劇等方式，讓市民了解病主法並及早完成簽署、為善終做打算。

楊玉欣說，病人自主權利法賦予20歲以上民眾，在意識清楚時找醫療機構，與醫師、護理師、社工師諮商了解自己權益，面對臨床時要做哪些決定？做的決定即使在意識失去時仍獲得法律保護及尊重，同時這也保障醫師、醫療團隊。

嘉義市長黃敏惠表示，20歲以上完全行為能力人，可透過「預立醫療照護諮商」簽署「預立醫療決定」，預先決定自己處於特定臨床狀況（末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及其他公告重症），可選擇接受或拒絕延長生命的醫療措施及人工流體餵養；民眾諮商須自費，嘉義市現有陽明醫院、嘉義基督教醫院及台中榮總嘉義分院有專業醫療團隊供諮商，陽明醫院31日起提供600個免費名額，鼓勵民眾多利用，自己決定如何走完人生最後一哩路。

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