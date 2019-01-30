屏監花燈融入在地文化 東隆宮王船花燈亮相

2019-01-30 15:19

〔記者李立法／屏東報導〕台灣燈會即將在東港大鵬灣登場，屏東監獄收容人發揮巧思，將東港迎王文化融入花燈創作中，結合東隆宮建築與王船造型的電動花燈完工亮相，元宵節將與其他特色花燈為大鵬灣增添色彩。

全國51座監所每年響應台灣燈會活動，由收容人打造特色花燈參展爭取榮譽，今年在屏東舉辦的全國燈會將展示百餘件收容人作品，屏東監獄耗時半年製作的3件大型電動花車也會在展示之列，五光十色，精彩可期。

典獄長簡文拱表示，除了應景的豬年「豬元帥」花燈外，還有觀音大士及代表東港信仰文化的迎王花燈，收容人手藝巧，將東隆宮與王船結合，打開電源後，王船會隨著燈光的變化「啟航」，頗具特色，元宵節將在東港大鵬灣與民眾見面。

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