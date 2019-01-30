防治獼猴損害作物 電圍網補助即日起開放申請

2019-01-30 14:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市山區農園與獼猴棲地接近，為避免獼猴造成農作物損失，台中市農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網（須含電牧器），最高補助4萬5000元，即日起至3月15日開放申請；農業局表示，電圍網如依規定安裝，僅有嚇阻功效，不會造成獼猴傷害，請需要的農民向農地所在區公所或農會提出申請。

農業局為讓農民了解相關補助內容，昨在東勢區慶東社區活動中心及和平區達觀里辦公室舉辦2場宣導會。農業局表示，補助裝設電圍網對象為栽培果樹、蔬菜、豆類、薯類與稻的農民，所申請的土地須滿0.2公頃且為合法使用的土地，若不滿0.2公頃，農民可與鄰近農戶聯合申請；申請農戶完成安裝後，農業局會實際勘查，確認按規定安裝才給予補助，每案最高補助4萬5000元。

此外，農業局將於2月17日上午9點半在霧峰桐林社區發展協會辦公室、2月26日上午10點在新社區中和里三官大帝宮再舉行2場宣導會。

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