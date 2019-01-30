清水區臨江抽水站汛期前完工 提升防洪能力

2019-01-30 14:51

〔記者歐素美／台中報導〕為改善清水區臨江里低窪地區淹水情形，台中市水利局斥資750萬元，興建「臨江簡易抽水站」工程，去年5月動工，已於去年12月完工，將可改善當地淹水問題，保障居民生命財產安全。

水利局表示，民國102年蘇力颱風來襲，造成清水區臨江里地區淹水，深度最高達100公分。水利局為改善各地淹水，自101年起已陸續建置完成五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤及光明排水等6處抽水站。

清水區臨江里因清水大排兩側地勢低窪，既有排水通路斷面不足，每逢豪大雨易淹水，加上清水大排河海匯流處水位高漲，造成內水無法排出。水利局為徹底改善當地淹水，經徵詢地方居民意見，檢討清水地區排水系統，在臨江里緊鄰清水大排低窪地區先行取得公有土地，接著動工新建固定式抽水站，並配備0.3CMS大型抽水機3部，可在35分鐘內抽乾1座國際標準游泳池的水量，確保豪雨來臨時，及時將內水抽排至清水大排，降低臨江里淹水風險。

水利局指出，臨江簡易抽水站完成後，將可立即改善當地淹水地區約20公頃、受益人數超過300人，小兵立大功，保障當地民眾生命財產安全，防範災害於未然。

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