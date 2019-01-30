水林地瓜契作200公頃 頂新魏應充現身

2019-01-30 15:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣農產品外銷政見再傳佳績，雲林縣政府與金色大地、真臻鮮、德克士、全家4大公司合作，契作水林地瓜200公頃，將雲林水林地瓜行銷到中國上海地區，合作案背後推手魏應充今天也現身簽約會場。

金色大地總經理呂政璋表示，此次除在雲林契作200公頃地瓜外，另在高雄契作200公頃，嘉義、台南各100公頃，委託業者在台南加工直接送上海，未來將在中國超過5000家門店販售，600公頃的地瓜重量達高117.5架波音747，長度可繞台灣9.22圈。

魏應充表示，他國小3年級就挑菜沿街叫賣，多種蔬果水果他都種過，台灣這塊土地讓他們4兄弟成長茁壯，對台灣有很深的感情；由於農委會曾找過他，指台灣有60萬申休耕土地，希望生產地瓜粉，他與4弟商討後才促成這件事。

魏應充感謝縣長張麗善、縣府官員及4大公司員工合作，將台灣辛苦種出的蕃薯賣到中國上海，透過契作，農民有穩定的收入，未來希望繼續將台灣生產的農產品推廣到全世界，也希望此次契作可以創造農民贏、政府贏、企業贏、加工業者贏、消費者贏的五贏局面。希望大家共同作夥拚，大家作夥贏。

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