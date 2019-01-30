基隆七堵煙火嘉年華 分階段封路

2019-01-30 14:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵煙火嘉年華2月16日在七堵崇孝街舉行，邀請「千面歌優」李千那、「本土一哥」蔡佳麟現場演唱，還有燈籠DIY、42吋電視摸彩，及璀璨高空煙火。崇孝街、永富路、七賢橋等處將分階段封路。

早年七堵基隆河兩岸富民里和八德里居民，在元宵左右互相施放煙火較勁，感覺兩岸對戰，逐漸轉變為七堵地區重要文化響宴。

七堵區長謝振和說，今年七堵煙火嘉年華活動在2月16日下午3點30分在崇孝街兩側及公車停車場舉辦園遊會場，4點30分發放可愛的豬年DIY燈籠（限量800個），5時30分起至6時30分，市民憑1至2月份發票任2張兌領摸彩券1張（1人限換1張）摸彩獎項有42吋電視、腳踏車等多項獎品。

謝振和表示，今年晚會禮聘「千面歌優」李千那、「本土一哥」蔡佳麟現場演唱，節目熱鬧精彩。

晚間9時30分起將施放6分鐘的高空煙火，今年施放煙火地點為俊德吊橋上游水防道路（基隆河右岸），民眾可以在會場或七賢橋欣賞璀璨的「煙火秀」。

崇孝街、永富路及七賢橋等地，從中午12點開始分階段封路，謝振和提醒民眾，往年人潮滿滿，希望民眾搭火車到七堵車站，走路5分鐘就到達會場。

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