海拔最高測速照相桿超過30K就喀擦 半月取締1905件

2019-01-30 14:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場台14甲線7.95K全台最高固定測速照相桿真的啟用了！最近已有網友貼出超速紅單照片，南投縣政府警察局交通隊也證實，該固定測速照相桿啟用半個月來就取締超速1905件，尤其農曆春節連假將至，清境農場又是旅遊熱點，民眾行經該路段得特別注意減速慢行，以免超速被拍壞遊興。

有鑑於台14甲線清境農場路段常發生重大事故，因此南投縣道安會報決議於台14甲線7.95K下坡路段設置固定測速照相桿，限速30公里，去年10月完成設置後即引起不小議論，許多民眾抱怨下坡限速30公里，大概只有行人不會超速，但目前仍維持30公里。

警方日前已完成固定測速照相桿公告，並從今年元月起開始取締，最近即有群組PO出在台14甲7.95公里超速被拍照的照片，有駕駛人的時速59公里，超速29公里，依法開罰。

縣警局交通隊也證實，清境農場固定測速照相桿已啟用約半個月，目前取締超速1905件，平均1天都有上百件，國庫進帳約350萬元，研判可能駕駛人還不知道或是不習慣而中招，但警方強調已在固定測速照相桿雙向前加設測速照相標誌及速限30公里警示，提醒民眾特別注意。

交通隊表示，農曆春節將至，清境農場又是熱門景點，民眾行經該下坡路段最好使用低速檔，降低車速，同時避免雙黃線超車，全車人員繫妥安全帶，快樂出遊，平安回家。

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