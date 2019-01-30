寒冬送暖 台電員工快閃表演、捐款助弱勢

2019-01-30 14:50

〔記者王善嬿／嘉市報導〕農曆春節前各界善心不斷，台灣電力公司做公益不落人後，今上午在嘉義區營業處舉辦「做公益、送春聯、迎好年」活動，包括台電及現場樂捐款項，合計6萬3千600元，捐給嘉市政府提供的18戶低收入戶民眾，台電員工還展現才藝，在服務中心唱民歌、演奏薩克斯風，嘉義區營業處長張建川、市文化局代理局長林金龍跟議會議長莊豐安等揮毫，讓到服務中心的用戶提早感受過年的熱鬧氛圍。

嘉義市議員張秀華今邀起書法家黃枝文、葉格、蘇錦茂及蔡耀德在服務處揮毫、贈送春聯供民眾索取，還結合茶道設有茶席奉茶，張秀華將擔任2019-2020國際獅子會台灣總會總監，蔡耀德也揮毫寫下「好」字，為張祝福。

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