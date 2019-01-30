這樣更順暢...2/2-6下午南下 2/7-10上午北上

2019-01-30 14:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕春節9天連續假期將至，交通部高速公路局提醒民眾，不想塞車可盡量分流上路，2月2日至6日南下車輛，可利用下午時段出發；2月7日至10日北上則多利用上午時段出發，行車絕對會順暢許多。

高公局表示，透過ETC大數據分析歷年春節民眾開車特性，除夕至初二均以南下車流為主，並以初二交通量最大，初三至初六則以北返為主，並以初四交通量最大；尤其是2月7日、8日北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，因此，這2天西部國道北上高乘載管制措施，特別改成下午實施，呼籲民眾若符合高乘載管制車輛，可利用下午1點至晚間6點出發，僅1至2人車輛則建議延後至2月9日、10日（初五、初六）再出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

這次假期國道尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途、7條短途替代道路，長途部分，民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾，儘量利用省縣道，不要上國道。呼籲民眾若無法避開壅塞時段出發，建議搭乘公共運輸。

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