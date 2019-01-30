拚觀光經濟 新北今年主打小鎮旅遊

2019-01-30 14:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任以來致力「拚經濟」，觀光旅遊局長張其強今天在市政會議報告指出，今年起將推動小鎮旅遊，讓當地居民享受觀光帶來的正面價值，進而提供高品質的旅遊服務，促進在地經濟發展。

張其強表示，將和國內旅遊業者合作，在上半年推出以「小鎮旅遊」為主的輕深度旅遊，吸引樂齡族群和各年齡層國民，初步規劃海線以北海岸、東北角為主，山線則以坪林和石碇一帶為主。

「不只是到此一遊，要讓遊客玩得更深入、更精緻，也讓當地居民有更多的收入。」張其強指出，小鎮旅遊希望遊客「玩在地、吃在地」，例如品嘗道地的漁夫料理與農漁產品，在當地住宿一至兩晚，體驗浮潛、欣賞夕陽及夜景、暢遊步道，甚至早起走訪人情味十足的早市，購買新鮮採收的蔬果，目的是把觀光收入留在當地。

張其強說明，已經營運的深澳鐵道自行車「RailBike」，帶領遊客暢遊北海岸的萬里、金山、石門，一路玩到東北角，並透過公共運輸連結，走訪以人文故事著稱的水湳洞、金瓜石和九份（俗稱水金九），減少遊客的交通通勤時間，促使觀光客停留更久，進行深度旅遊，增加在地消費的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/