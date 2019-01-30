疫病》花蓮9醫院 春節開設類流感門診

2019-01-30 14:35

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣本週急診類流感就診率為12.71％，略高於全國的12.45％，花蓮縣衛生局預估春節連假的大量返鄉及遊客人潮，流行性感冒及病毒型腸胃道疾病傳染機率恐將明顯升高，已協調轄內9家醫院在春節期間開設類流感門診。

春節期間縣內9家開設類流感門診的醫院分別為，花蓮慈濟醫院、花蓮慈濟醫院玉里分院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院、衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院、衛生福利部玉里醫院及台北榮民總醫院玉里、鳳林分院。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，依衛生福利部疾病管制署疫情監視資料顯示，今年1月20日至26日，花蓮急診類流感就診率為12.71％，略高於全國的12.45％；門診類流感就診率為1.16％，低於全國的1.6％，但面對即將到來的春節返鄉人潮及遊客驟增，恐會加速人與人的接觸與互動，增加各類病菌與病毒傳播的機會。

他強調，春節期間民眾應防範流行性感冒，落實勤洗手及注意呼吸道衛生，流行性感冒主要在密閉空間中經由空氣傳播，也可能經由接觸傳染，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，通常在2至7天內康復，但除了流感之外，病毒性腸胃炎亦不可輕忽。

朱家祥說，冬天常見的病毒性腸胃炎，多數肇因於諾羅病毒，症狀多為腹瀉、嘔吐、腹痛、痙攣與發燒等，感染途徑透過糞口傳播，也可能經由與病人密切接觸而感染，養成飯前便後洗手，飲用水煮沸才喝的習慣，才能降低感染風險。

花蓮縣衛生局表示，縣內公費流感疫苗0.5mL劑型剩餘近千劑、0.25mL劑型約100劑，提醒符合公費流感疫苗接種資格而尚未接種民眾，可先電話聯繫當地衛生所查詢確認後前往接種。

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