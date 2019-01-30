台中16空品測站幾乎全亮橘燈 中火7部機組仍火力全開

2019-01-30 14:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中又見空污！受高壓迴流吹東南風影響，台灣西半部位背風側，風速偏弱，擴散條件差，汙染物持續累積，中南部空品AQI達紅害至警戒橘，台中16個測站也幾乎全亮橘燈，雖然中火3部機組停機歲修，未運轉發電量1650百萬瓦，但仍有7部機組近火力全開。

台中市府啟動二級防制應變，預計今明2天空品可能持續不佳，提醒民眾注意防護措施。

農曆春節前，台中市天空雖然天氣好，雖是卡著一層灰，空品監測站顯示，台中市上午11時包括西屯、忠明、豐原、文山、大甲、后里、大肚、東大附小、清水、龍井等測站已有14個亮橘燈，到下午更惡化只剩梧棲為綠燈。

環保局長吳志超表示，日前已提前發佈近日空品可能不佳的訊息，市府執行各項應變措施並通報行政院環保署，今日上午10時空品不良已達預警二級，通報前30大固定汙染源工廠降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查，展開各項減緩空品惡化的作為，並持續注意空品變化，要求中火和各工廠進一步進行實質的降載減排。

吳志超說，冬季空氣品質受氣象條件影響大，提醒市民隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩，清晨、夜晚因逆溫層偏低，空品較白天狀況差，宜減少戶外劇烈運動。

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