台中六房媽會除夕贈發財金 初一至初三擲筊拿結緣品

2019-01-30 14:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過幾天就是春節，中市六房媽會為讓民眾過個熱鬧平安的年，從除夕到初三，每天都發放媽祖的結緣品，除夕當晚發100元發財金，初一發媽祖小書包、初二媽祖小神衣，初三發媽祖小元寶，除了發財金每人皆有，初一至初三的結緣品，只要擲3次聖筊者就獲得，每天每限量50個。

過年對國人而言，不但是閤家團圓熱鬧的節日，也是發大財的日子，而烏日六房媽會今年要讓民眾今年的年過得平安開心，如同往年，除夕夜2月4日當晚11點17分，將會發放100元的發財金。

此外，今年更首次在初一至初三，每一天都會發放媽祖結緣品給民眾，初一是媽祖小書包、初二是媽祖小神衣，初三是媽祖小元寶，但前提必須是要擲出3次聖筊。

六房媽會理事長黃義村表示，以往過年，六房媽會只發發財金，但今年長假達9天，民眾到廟宇走春拜拜會增多，因此首次連續3天，發放媽祖結緣品。

但要拿到媽祖結緣品，必須經過媽祖的同意，因此要先擲3次聖筊，才能拿到結緣品，黃義村表示，每一天限量50個，能夠擲到3次聖筊者，代表與媽祖有緣，就可獲得一個媽祖小禮物。

黃義村表示，初一至初三擲筊拿媽祖結緣品的活動，從上午7點開始。

黃義村表示，六房媽廟在台中市烏日區五光路復光六巷177-1號，歡迎民眾過年來拜拜。

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