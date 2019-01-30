北市兒童新樂園春節優惠 初一至初三屬豬免費

2019-01-30 14:18

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市兒童新樂園將於2月4日除夕夜當天休館，但初一至初三期間，將推出「天蓬賀歲迎新春」活動，為期3天開放生肖屬豬的民眾，享有免費入園優惠，配合園區新完工的3D立體彩繪拍照景點，盼趁著春節熱門檔期吸引更多民眾光臨。

兒童新樂園指出，2月5日至2月7日期間，生肖屬豬的民眾，出示含有個人相片的證明文件（身分證、健保卡、駕照等）可免收門票費，且活動期間每天上午9時及時點於園區大門，還有機會從財神爺手上獲得精緻小禮物，討個「豬」事大吉。

就算不是生肖屬豬的民眾，在3月3日前，也可選購「金豬迎春遊三館」優惠套票，每組199元含兒樂享入園一次、體驗5項大型遊樂設施、參觀科學教育館常設展與7樓特展、觀賞台北天文館宇宙劇場或立體劇場表演一次。

且兒童新樂園於春節期間，僅於2月4日除夕當天休園一天，2月2日至2月3日，以及2月5日至2月9日，開園時間都將延長為上午9時至晚間8時，直到2月10日初六，才恢復至上午9時至晚間6時。

此外，園區表示，兒童新樂園除了13項大型遊具設施外，VR主題遊戲區「VR虛擬王國」、「卡哇依虛擬王國」也推出兩人同行，第2人只需花50元優惠價格；搭乘摩天輪的遊客選購相片紀念馬克杯，加碼享買１送１的優待；而3樓的勇闖侏儸紀、F1狂飆飛車、森林舞會及瘋狂甜甜圈自2月1日起至3月3日止，更推出「FUN4玩樂卡」4合1套組優惠價150元（原價200元）。

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