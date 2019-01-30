編舞家張婷婷45歲去世 溫暖樂觀形象留人心

2019-01-30 20:34

〔中央社〕形象樂觀開朗，從事舞蹈編創、教學與國際交流推廣的編舞家張婷婷，今天凌晨因病去世，享年45歲。她的家人說，後續追思與告別式事宜將於農曆年後辦理，一生言行留給外界評價。

張婷婷從小習舞，畢業自台灣藝術大學舞蹈系後赴美求學，拿下舞蹈創作藝術碩士學位與舞蹈歷史及理論博士學位，2012年回台創立「張婷婷獨立製作」，發表個人創作之外也在各舞蹈科系任教。

去年初，張婷婷發現罹癌，接受治療之餘仍持續推動舞團團務，身旁友人說，她始終很努力面對自己的病況，也面對熱愛的舞蹈。

張婷婷為人熱情親切，總是正向面對所有人事物並樂於分享，與她合作與工作的夥伴，甚至是她的學生，都對此感到印象深刻。

2013年起，張婷婷以獨立策展概念發動「圓桌舞蹈計畫」，廣邀台灣與國際舞壇上的獨立編舞家來台交流、演出，她曾分享初衷，表示過去旅美16年，在國際舞壇上結識了許多好友、好作品，回到家鄉後也希望能將好東西帶回來與更多人分享。

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