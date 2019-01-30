春節連假將至 林佳龍：有信心交通比去年好不會大塞車

2019-01-30 14:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今赴台鐵樹林調車場慰問，林佳龍表示，今年春節有9天假期，返鄉、出遊民眾一定特別多，不論是桃園機場或是鐵公路運輸，疏運壓力都很大；除航空加班機、鐵路加班車外，有信心國道車流順暢度能較去年更好。

林佳龍指出，現在透過交通大數據的應用，結合智慧運輸、各種分流政策，民眾只要上路前善用各項資訊，做好自己的交通規劃，應該不會有大塞車的情況；9天連假他也會到陸海空鐵公路每個重要地點巡視，一方面慰勞第一線員工，也對疏運進行檢視工作。

樹調是東部幹線列車列車發車起點，林佳龍表示，春節疏運國人都返鄉團圓或出遊，台鐵同仁卻要堅守崗位，大家都是無名英雄，今天到樹調除慰問員工、發加菜金感謝一年辛苦外，也要鼓勵員工一起努力將春節疏運工作做好，提供具安全、效率、品質跟綠色的交通運輸。

對於台鐵局發放「我愛台鐵，安全第一」紅背心遭員工反彈，林佳龍緩頰表示，這是台鐵一個善意，希望展現團隊精神，也讓乘客好辨識，可以提供最即時跟優質服務；不過台鐵改善工作不是只有這樣一件背心的表面改變，更重要是實質改善，包含台鐵營運體質、財務結構、備料、妥善率、標準作業程序的落實、員工宿舍改善、薪資結構調整等，這些也都同步進行中。林佳龍說，台鐵員工在做乘客的後盾，他也會做員工的後盾。

對於國道疏運，林佳龍說有信心會比去年好，今年除透過各項交通大數據，制定高乘載管制、開放路肩、夜間免收費等疏運措施，並提供完善替代道路；同時跟地方政府組成現場處理小組，透過line群組整合，快速排除交通堵塞、事故現場等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/