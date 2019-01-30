中國今稱非洲豬瘟疫情已控制 農委會：那就第一時間公布資訊

2019-01-30 13:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光今天稱中國非洲豬瘟疫情沒有流行蔓延，而且加強對兩岸往來旅客宣導；農委會主委陳吉仲今天表示，中國如果認為疫情已經控制，是否能第一時間公布疫情資訊給亞洲國家，防疫工作不只是宣導，也請主動管控旅客不要攜帶肉製品出境。

國台辦發言人馬曉光今天表示，目前疫情沒有流行蔓延，而且透過航空公司、口岸及旅行社進一步加強對往來兩岸旅客的宣導，中國民航部門已經通知飛兩岸航線的航空公司，加強豬肉製品的管控，做好對旅客的宣傳提示，文化和旅遊部也在官網發布相關通知。

陳吉仲今天參加神農獎頒獎典禮會後表示，如果疫情有控制沒有蔓延，那是不是可以把所有疫情資訊第一時間公布？讓所有亞洲國家知道，目前在OIE可以看到中國有幾個縣市出現疫情，但是其他沒有通報的案例有多少？有多少畜牧場？多少豬隻被撲殺？流向去哪裡？這些資訊讓我們知道第一時間知道，更可以做好邊境阻絕工作。

此外，陳吉仲表示，中國如果認為疫情有控制，那所有中國旅客出口攜帶的肉品可不可以在境內就完整管制，而不是讓周圍國家在邊境執行大量肉製品禁止進口的工作，中國不只是要在機場港口宣導，還要主動告知旅客不要攜帶肉製品出境，這樣亞洲國家防疫會更有效率。

對於中國其他防疫作為，陳吉仲指出，非常感謝中國第一時間表達善意，但是包含境內電子商務平台，不要讓消費者訂購他的肉製品。

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