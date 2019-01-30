非洲豬瘟防疫漏洞？ 苗栗縣肉品市場冒名進場屠宰

2019-01-30 13:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕非洲豬瘟防疫，全台大作戰，但苗栗縣肉品市場卻發生冒名使用家畜健康聲明書進場的情形，引發議員質疑防疫出現大漏洞。苗栗縣肉品市場表示，該事件為養豬戶自備豬隻屠宰，並非拍賣，且屠宰獸醫師當下就發現拒絕，經補正才同意屠宰，且豬隻健康無虞。

縣議員劉順松於今天縣議會臨時會中，發言提問苗栗縣肉品市場總經理李乙廷。他指出，國家正全力防堵非洲豬瘟，食品衛生安全也是全民關心，但肉品市場於前天（28日）卻發生，有吳姓養豬戶因未具有豬隻健康聲明書，結果冒用他人的名義蒙混進場，質疑肉品市場在把關、檢核作業上出現問題。

苗栗縣肉品市場總經理李乙廷表示，農委會去年7月實施「拔針計畫」後，全台豬隻不再需施打口蹄疫疫苗，但也養豬戶若要進行豬隻拍賣或屠宰，都需具備健康聲明書、單一牧場出豬證明。

李乙廷說，該事件為吳姓豬農自備豬2頭，想要進場屠宰，可能基於便宜行事，沒有找自己的產銷班長出證明，卻冒充使用養羊班的徐姓班長名義；當時值班的畜產會獸醫師發現，拒絕屠宰，吳男後來再補了自己產銷班班長的證明，經屠宰後檢驗，豬隻也都是健康的，與防疫沒有關係，也與肉食安全沒有關連。

警方調查，徐姓班長於28日前往肉品市場，在警衛室發現一張不是他簽名的家畜健康聲明書，發現當天上午10點，有人冒用他的簽名賣豬，徐姓班長向肉品市場調資料，發現是由吳姓養豬戶載豬進場時所簽。警方依規定受理並製作相關筆錄，依偽造文書罪嫌將吳姓養豬戶送辦。

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