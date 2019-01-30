華信航空ATR首航週年 推「福氣券」單程5折

2019-01-30 13:33

〔記者陳宜加／台北報導〕華信航空ATR72-600新機隊去年2月正式加入國內航線營運，首航澎湖─高雄航線，適逢營運週年，華信推出「福氣券」，凡於2月1日至2月15日期間，搭乘高雄─澎湖航線，在櫃台劃位時即可獲贈「福氣券」一張，將享有單程機票5折優惠。

華信指出，持有「福氣券」的旅客，在2月12日至6月30日期間，購買高雄─澎湖航線離峰航班機票，並搭乘高雄下午1點以後飛往澎湖的航班、或澎湖下午1點以前飛往高雄的航班，均可使用單程5折的優惠價。

「福氣券」也可轉贈親友使用。華信表示，高雄─澎湖每天共5個航班來回，便於旅遊、探親往返台澎。華信也說，目前華信航空使用5架ATR72-600機型飛航國內航線，今年預計於5、6月各再引進一架，今年暑假期間，華信航空將有7架ATR飛機投入國內線營運。

此外，遠東航空除了現有APP提供訂位、購票、查詢航班服務，為增加與旅客即時互動，也開通Line線上客服功能，為國籍航空首例，將發布遠航最新資訊，並提供專人線上解答訂位購票、航班時刻、搭機須知等諮詢，減少旅客電話等候時間，春節連假期間不打烊。

遠航發言人盧紀融也表示，遠航日前並以空服員為主題，推出8款「空姐的美麗日記」Q版LINE心情貼圖。

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