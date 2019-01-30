東部海域下午1:21有感地震 規模5.7

2019-01-30 13:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕東部地區稍早在下午1點21分地牛翻身，由於搖晃程度相當大，不少民眾在午餐時間驚呼連連。中央氣象局地震報告指出，這起地震發生在今天下午1點21分，震央位於東部海岸，規模為5.7，各地最大震度台東4級，花蓮、宜蘭、新竹、雲林、彰化3級，台中、南投和台北震度也有2級。

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