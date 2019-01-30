花蓮外海規模5.7地震 大台北明顯感受搖晃

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮外海在今天下午1點21分傳出規模5.7地震，台北有明顯感受。
根據中央氣象局觀測顯示，這起規模5.7地震震央在花蓮政府東偏南方84.8公里處海域，震源深度37.8公里；台東地區最大震度4級、花蓮、宜蘭、新竹、雲林、彰化等地震度3級，其餘地區2至1級。
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根據中央氣象局觀測顯示，這起規模5.7地震震央在花蓮政府東偏南方84.8公里處海域，震源深度37.8公里；台東地區最大震度4級、花蓮、宜蘭、新竹、雲林、彰化等地震度3級，其餘地區2至1級。
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