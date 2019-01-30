澎湖花海 西衛梅花綻放、綠繡眼聚集

2019-01-30 13:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年春節不僅有花海，西衛草埔頂公園的梅花也陸續綻放盛開，吸引許多綠繡眼穿梭花間覓食，讓愛鳥民眾趨之若鶩，成為春節花海以外另類選擇；而澎湖出現梅林，幕後有一段故事，至今仍讓人津津樂道。

離島澎湖縣因年蒸發量大於降雨量，加上冬季東北季風肆虐，鹹水煙帶來的鹽害侵蝕土壤，植樹造林不易，住在西衛草埔頂公園的住戶王聰明，14年前從彰化引進梅花幼苗，以嫁接方式栽植，成功培育7株梅樹，後來澎湖縣政府農漁局又在梅花園周圍加種數十株梅花，但還是王聰明種植的梅花盛開。

西衛梅樹的守護者是前縣長王乾發的侄子，原在馬公市公所擔任技士的王聰明，每日利用空暇為梅樹澆水除草，退休後更是全心投入照顧，創造了西衛賞梅的奇景，但前年王聰明因病過世，草埔頂公園一度因無人照顧而荒廢，在熱心志工高健雄及林務公園管理所長許錫棋協助下，才讓梅花再現生機。

梅花花期約在晚冬，也就是每年12月到隔年1、2月，12月底寒梅便開始吐蕊，只要冷氣團來襲，梅樹即芳華大發，近來已陸續綻放，吸引大批綠繡眼聚集穿梭花間覓食，賞花有可賞鳥，已有不少民眾前往欣賞，公園內原本水龍頭遭廠商施工破壞無法供水，林務所派員火速協助修復，高健雄也接下王聰明的棒子，擔任西衛梅花的守護者。

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