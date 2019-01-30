弱勢職災勞工家庭 台南5市級總工會贈慰問金

2019-01-30 13:29

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局今結合5市級工會慰問職災弱勢勞工家庭，利用勞工育樂中心委託經營提撥回饋金致贈慰問金，也盼各界加入關懷行列。

勞工局表示，南市關子嶺勞工育樂中心委託統茂大飯店經營管理，每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金，5個市級總工會運用基金針對弱勢勞工家庭慰助；今與台南市職業工會總工會理事長許舜傑、副理事長黃江福、台南市總工會理事長吳勝雄、大台南總工會秘書長王永木、台南市職業總工會副理事長蔡宗憲、台南業總工會監事宋照濱等人，一起前往兩戶職災弱勢勞工家庭，致贈3萬5千元之慰問金。

安南區57歲葉姓職災勞工未婚，去年在新竹縣從事板模工作時從3樓摔下，造成頭部及腳受傷，雇主未依法職災補償，南市勞局協助向新竹縣勞工處申請勞資爭議調解，葉男回台南養傷無居住處，暫住北安橋下，近日雖打零工但收入微薄，急需外界提供協助。

歸仁區黃姓勞工上班途中發生嚴重車禍，造成頸椎骨折與神經損傷併上肢癱瘓，全身多處骨折，經數次手術後，日常生活仍無法自理需專人照護。育有二子，分別就讀國一及國三，妻為中國籍新住民，黃父年邁且罹患大腸癌，高齡黃母健康不佳、不良於行，急需外界協助。可洽諮詢專線06-6377337李宜家、蘇富惠、高瑋民 ；06-2991111＃8535、8538陳怡蓁、孫光如。

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