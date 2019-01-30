龍崎發現梅花鹿遭質疑假新聞 環團：均有真實影像

2019-01-30 13:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲於本月25日宣布指定龍崎牛埔的泥岩地質區為「暫定自然地景」，環團給予肯定。對於龍崎掩埋場預定地周遭記錄到穿山甲、食蟹獴等保育類動物，歐欣公司質疑是移花接木的假新聞，環團今天召開記者會反諷這些長年的紀錄如果是移花接木，那歐欣的環評不就是造假的。

台南社大環境小組召集人黃煥彰、市議員許又仁今天在台南社大召開記者會，對於歐欣公司的質疑提出反駁，並要求經濟部工業局在今年3月10日開發許可到期後不應再展延。

黃煥彰表示，包括穿山甲、食蟹獴、梅花鹿及眾多鳥類的生態調查，都有說明是在掩埋場區周遭500公尺範圍所拍攝，有的甚至只有2、300公尺，而且都有真實的影像，並未說在龍崎工廠區內所拍攝。

他表示，而歐欣於2003年的環評，調查範圍也是廠區內和周遭500公尺，而且大多在是周遭500公尺，當初很多學者也質疑只在路邊調查，並未到核心區執行，一樣是在周遭500公尺的調查，如果環團的調查叫移花接木，那歐欣只是在道路邊做，那不就是造假嗎？

黃煥彰並質疑，歐欣於2010年的環差根本沒做動物調查，其環差到底是怎麼通過的？

至於，歐欣質疑同樣泥岩地形，中寮隧道的改善工程是不是也不應該施作？市議員許又仁則反駁說，兩者情境是不一樣的，中寮隧道因有旗山及龍船斷層通過，10餘年來抬升了100多公分，隧道內部結構遭到破壞，政府施工是為了防災；而歐欣場址也有龍船斷層通過，又位處水源頭，這根本是選址錯誤，若草率設立將是另一個災難。

歐欣公司則表示，環評都是經過嚴謹的程序，若指控不實，應透過專家或科學程序來檢驗，而非某一段影片說了就算。至於，中寮隧道部分，歐欣掩埋場的水保工程也是為了保障安全，具有公益性質，為了水保防災就不行，這根本是兩套標準。同樣在泥岩地形施工，中寮隧道可以，歐欣卻不行，讓人無法理解。

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