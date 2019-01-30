這個鄉賣垃圾年賺200萬 全縣清潔隊取經

2019-01-30 13:18

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙公所清潔隊垃圾分類紮實，平均每年出售資源回收賺進200多萬元，縣長張麗善今與全縣各公所人員參觀，親自示範廚餘及垃圾分類，呼籲縣民做好分類，防範非洲豬瘟疫情，創造資源循環、垃圾減量三贏。

二崙鄉長鍾福助表示，二崙鄉人口約3萬人，每天產生10至12公噸垃圾，清潔隊從收垃圾時就開始垃圾分類，回到清潔隊部再把垃圾細分23類，回收商收取後幾乎不必再花費人力分類，儘管目前資源回收市場不好，二崙資源垃圾仍相當搶手，為公所帶來可觀收入。

張麗善、環保局長張喬維等人示範生、熟廚餘回收，張麗善表示，廚餘回收做確實是防範非洲豬瘟最基本與重要工作，過年期間家戶廚餘量可能比平常更多，請民眾配合做好分類，尤其是佔廚餘重量70%水分要儘量瀝乾，減少廚餘量又能保持家戶衛生。

張麗善等人示範生熟廚餘回收，也參觀二崙鄉清潔隊回收場，及生廚餘水分瀝乾場，張麗善說，全縣目前積存3萬多噸垃圾及3萬多噸底渣，垃圾問題仍然嚴重，請縣內務必做好分類與資源回收，減輕垃圾量，讓環境永續發展。

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