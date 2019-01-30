醫訊》彰基鹿港醫院新建門診大樓 2020年完工

2019-01-30 13:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港地區的醫療服務更方便了！彰基鹿港基督教醫院目前有鹿基與長青院區，其中，鹿基院區位於市區，空間不敷使用，因此，正在興建路加醫療大樓，預計今年底完工。

今天則是興建門診大樓工程開工典禮，預計2020年完工，讓鹿港一帶民眾就醫有更多選擇！

鹿基醫院鹿基院區的後方，就是即將興建的門診大樓，門診大樓的後方則是興建中的路加醫療大樓，大大擴展鹿基醫院在市區的服務能量。

鹿基醫院院長宋明唐表示，今天舉行開工的門診大樓工程，基地面積約503坪，設計建築面積約301坪，為地上3層、地下2層的建物，總樓地板面積約1685坪。初步規劃，1樓、2樓為門診區，3樓設置健檢中心、放射科、泌尿科、檢驗科；地下樓層設有停車場。

而預計今年底完工的路加醫療大樓，則是地上7層、地下3層的建物，除了落實綠建築設計理念以外，將配置放射腫瘤科、中醫、牙科、復健中心、血液透析中心、護理之家等。

鹿基醫院原有的鹿基院區，則提供急診與住院服務，長青院區則是銀髮族失智整合照護，完成鹿港健康城的營造計畫。

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