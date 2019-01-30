環團攜手高市議員促韓邁合作 停發興達燃煤機組操作許可

2019-01-30 13:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市冬季空品不佳，南部反空污大聯盟今呼籲高雄市長韓國瑜與行政院副院長陳其邁合體，兌現選前簽署今年興達電廠改燃氣承諾，現場除了國民黨議員未出席，民進黨議員康裕成、黃明太、前議員張豐藤，時代力量林于凱及黃捷、親民黨議員吳益政均到場聲援，要求中央與地方聯手，為高雄市民爭取好空氣。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，根據台灣健康空氣行動聯盟統計，去年全國空氣品質監測PM2.5最差的前10個測站高雄就包辦7個，包括最差的左營測站，以及近年惡化最多的橋頭測站都位在興達電廠的下風處，對南高屏民眾是健康危害的重大污染源。

李建誠指出，高雄冬季空污嚴重，台電卻讓高雄4座興達燃煤機組及2座大林燃煤機組（高雄總計6座燃煤發電機組）發電9成，北部大潭、通霄有13座燃氣機組卻時常停機或只發電不到5成，南部用電量約為31%，發電量卻約為39%，南電北送、南電中送，加速惡化南高屏空氣。

李建誠要求韓市長趕快揮重拳，停發興達電廠燃煤機組3、4號操作許可，行政院副院長陳其邁請經濟部著手改建燃氣方案，才是南部縣市民眾之福。

民進黨議員康裕成表示，陳其邁去年參加高雄反空污大遊行，不但簽署改燃煤，還承諾要加速進行，她認為南電北送高雄不爽，呼籲韓邁哥倆好，能夠聯手合作，讓高雄真爽，不要南電北送。

前議員、台灣環境教育協會理事長張豐藤今也到場聲援環團，興達電廠是全台最老舊燃煤電廠，污染也是全台最嚴重，尤其今年北部通霄電廠新增燃氣機組，更不應該南電北送，要求立即除役、就地更新。

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