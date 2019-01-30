爭取中央補助 青草湖、竹蓮及水源國小要建活動中心

2019-01-30 12:51

〔記者王駿杰／竹市報導〕為改善學生學習環境，新竹市府積極推動新校園運動，教育處今指出，108年度得到教育部肯定，獲經費補助2億4千萬元，將在青草湖、水源及竹蓮國小等3校新建活動中心及風雨球場，提供學生雨天可進行活動課程的場地。

市長林智堅指出，竹市目前共有46所市立中小學，有31所校舍超過40年的歷史，在過去教育方針走向與經費不足的情況下，除一般教室校舍外，校園內的活動中心、體育館、風雨球場等設施較少獲得經費資源，學校師生常常望雨興嘆，因課程無法如常進行。

林智堅說，他注意到學生的需求，多次率市府團隊向中央爭取經費挹注，今年獲得國教署核定總經費2億4千萬的計畫，要在青草湖、水源及竹蓮國小等3校新建活動中心及風雨球場。

市府教育處長李芳齡表示，108年度將持續編列經費補助學校改善設施，用心聆聽學校需求，提供完善的教學環境。

水源國小校長何信煒表示，水源國小成立已超過41年，設校以來遇到下雨，學生就只能擠在走廊或密閉的地下室，上戶外活動課程，不僅空間狹小，空氣也不流通，更影響課程品質，感謝市府聽到學校的需求，讓水源國小也能有活動中心。

竹蓮國小校長周雯娟表示，竹蓮國小長久以來缺乏活動中心，不管是學生集合、下雨天體育活動的進行都相當受限，尤其是戶外球場的地面，下雨後積水為經常之事，讓學校活動無法進行。

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