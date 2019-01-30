122公尺花2億多元 中市福林路拓寬工程提前完工通車

2019-01-30 12:49

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區福林路前、後段均為30公尺寬，但從福科路至西屯路段的路寬僅有5至6公尺，上下班交通尖峰時刻易造成交通瓶頸。為此，台中市政府建設局投入約2億2963萬元進行拓寬工程，已提早於春節前完工通車，可有效紓解車潮，提升當地交通便利性。

建設局表示，福林路為聯繫福科路與西屯路三段的主要道路之一，也是緊鄰未來捷運藍線的南北向連絡道路，然而，自福科路以北約122公尺在尚未拓寬之前，寬度僅5至6公尺，但前、後段道路寬度均為30公尺，尖峰時間路口常壅塞，形成交通瓶頸；尤其福科國中就在旁邊，學生上下學時，人車穿梭，產生安全顧慮。

建設局長陳大田表示，該路段雖然僅短短122公尺，但因為土地按市價徵收，工程用地費用就要約2億2313萬元，縣市合併前就因為經費龐大，未能編列預算，導致拓寬工程未能及早辦理。多年來地方殷切期盼早日拓寬該路段，市府也覺得有其重要性與急迫性，因此去年花費2億2963萬元預算，將這段道路拓寬。

陳大田指出，拓寬工程原本預計今年3月完工，但經過建設局審慎規劃施工工序，採半半施工方式，在原有車載頻繁路段完成管線埋設，讓工程提早完成，在春節前通車，並透過完善的路口交通號誌設施，讓用路人行得安全，也提供福科國中學生更安全的通學環境。

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