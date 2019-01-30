太保市花海節將登場 25公頃花海已盛開

2019-01-30 12:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣太保市公所、太保市農會舉辦的「太保市花海節」將於2月2日至10日登場，今年因暖冬，25公頃花海中油菜花、波斯菊、百日草等已盛開，首度登場的向日葵預定在活動期間盛開，許多民眾等不及活動起跑，今天紛紛到花海內拍照玩耍。

太保市有機米專區全國知名，春節期間在高鐵大道台18線3公里旁的太保有機米專區舉辦花海節，已邁入第四年，太保市長黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞、嘉義縣府農業處長許彰敏、縣議員戴光宗、太保市代表會主席葉俊男、副主席吳宏哲等今天參與花海節宣傳。

黃榮利說，太保市花海就像台灣女孩，4年來每年舉辦都受到老天考驗，第一年因下雨遊客無法到田內，第二年搭建觀景台可鳥瞰花海，第三年遇到乾旱，花苗差點枯萎，調派車輛載水澆花，還好最後有下雨勉強開花，今年遇到暖冬，活動還沒開始百花已綻放，幸好向日葵預定會在活動期間開花，歡迎民眾前來走春。

黃麗貞說，去年農會採用農試所嘉義試驗分所吳永培博士育種的台農81號作為有機米產銷班新品種，台農81號耐抗病蟲害、食味佳、米粒外觀漂亮，不易倒伏、利於機械收割，很適合有機米栽培，請農會家政班做出有機米一口壽司，2月2日上午11點及下午2點30分舉辦免費試吃活動。

太保市花海節於2月2日開幕，有小豬燈籠DIY、打卡送小豬撲滿活動，活動期間有花海市集等販售特色農產品及美食，2月10日閉幕當天還有親子同樂會、花海野餐趴等活動。

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