力抗景氣低迷 新北推出「小鎮旅遊」帶動在地經濟

2019-01-30 12:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕面對國內景氣訊號，首度出現近三年來，象徵景氣低迷的藍燈，新北市觀光旅遊局長張其強提出警訊，受到全球大環境不景氣影響，觀光旅遊將首當其衝，觀旅局將推動「小鎮旅遊」，鼓勵景點當地居民，提升旅遊品質服務，減緩可能衝擊。

張其強說，觀旅局已和國內旅遊業者合作，在上半年推出「小鎮旅遊」輕深度旅遊，吸引樂齡族群和國民旅遊，要讓遊客可以玩的更深入，更精緻，增加當地居民收入，像是漁港道地的漁夫料理、新鮮農漁產品、在地特色手工製品，吸引遊客在當地住宿一到兩晚，實地體驗浮潛、夕陽、去看夜景。

山區小鎮可以走當地步道，可以起個大早體驗人情味十足的在地早市和新鮮採收的蔬果等，或是當地特有傳統民俗，獨有的文化故事，像是野柳的神明淨港，金山的蹦火仔等等，針對不同地區，找出不同的故事，量身打造旅遊行程。

張其強並以去年中國民眾的出國旅遊消費為例，不論在餐飲、住宿、和文化娛樂消費上都有明顯增長，但在所謂的「衝動式消費」、也就是購物支出上，卻從34%腰斬到16%，因此未來的一年，甚至更長的時間，台灣的觀光產業，可能面對兩極化的狀況，也就是要嘛不去玩，要去，就是更精緻、深度旅遊。

張其強以北海岸舉例，除了天然的山海景色外，更重要的是希望，遊客能夠停留更久，也就要能增加「在地經濟」，除了老天爺給的自然景點外，有特色的住宿，不會敲竹槓的市集，傳統的特產或工藝品，甚至當地特有的宗教民俗，當地獨有的傳奇故事，都會有不同需求的觀光客，但必須要有故事。

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