高雄觀光旅宿市場回溫 旅館公會理事長感謝中央

2019-01-30 12:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄觀光旅宿市場回溫，高雄市旅館商業公會理事長劉坤福感謝交通部觀光局過去1年的協助，尤其是暖冬旅遊補助，創造高雄飯店旅館的經濟效益達7.6億元。

劉坤福強調，過去1年來，交通部觀光局推動促進觀光方案，從去年初的南灣旅遊，到年底的暖冬旅遊，以及今年初的擴大暖冬旅遊，帶動高雄市的觀光旅宿產業復甦，他特別表達感謝。

劉坤福說，希望向來重視觀光發展的交通部長林佳龍、交通部觀光局長周永輝，能持續與高雄市政府及地方公協會合作，發展在地觀光。

長期深耕高雄旅宿業的劉坤福表示，對於交通部觀光局去年推動並補助的「宜花東高屏暖冬旅遊」確實有感，就他了解，這波暖冬旅遊共有高雄176家旅宿業者參加（包括觀光旅館業12家，旅館業149家，民宿15家），補助了10.5萬間客房，約有21.5萬人次參與，創造經濟效益新台幣7.6億元，對於高雄觀光發展，確實注入了一劑強心針。

劉坤福強調，依據觀光局統計，去年1至11月，高雄的主要觀光遊憩區旅遊人次，較前年同期大幅增加了213萬人次，顯見經過去年的南灣旅遊、暖冬旅遊活動，確實有效推動高雄國內旅遊。

劉坤福也提到，今年1月份交通部觀光局實施的「擴大國旅觀光暖冬遊住宿優惠活動」，高雄已經有251家業者參加，約有6.1萬間客房申請補助，約有13.3萬人次旅客使用住宿優惠，替高雄帶來了觀光人潮。

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