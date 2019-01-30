客運業春節班表 公總：49家均承諾以「7休1」排班

2019-01-30 12:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年春節9天連續假期，勞動部日前公告汽車客運業，為勞動基準法第36條第4項指定行業，客運業者經企業工會同意後，可將例假由7休1調整為10休1（工作9天必須休息1天）。不過交通部長林佳龍上週視察公總「車輛動態資訊管理中心」時，特別指出他不贊成讓司機長時間駕駛，希望業者盡量朝7休1去排班；交通部公路總局今表示，目前全部49家公路客運業者，都會呼應部長期盼，以勞基法原規範「7休1」排班。

公總表示，春節連假期間，49家客運業者安排駕駛勤務時，會掌握各駕駛員身心健康狀況，以7休1去排定班表；公總會督促所有客運業者確實遵守相關工時規定，妥善排班調度並備妥預備車輛、駕駛員，確實完成春節疏運安全整備工作。

春節期間行車工時監督方面，公路總局將依事前、事中、事後分3個階段督導，事前除完成整備工作，並要求業者先提報駕駛人出勤表，每日下午5時再提報次日更新出勤表。

事中會透過公路客運動態資訊系統，查核當班駕駛人工時、休息時數是否符合規定、動態系統也會針對國道客運路線，每位駕駛員單日最高駕車時數滿9小時自動發出警告，通知業者、監理人員注意工時將屆滿而預作因應，同時假期中也透過分布各地聯稽路檢人員實地查核，查有問題立即處理改善並註記。

事後在疏運期間，動態系統查核出勤及行車有異常情形、或經聯稽路檢註記業者，公總會與勞檢單位實施專案聯合稽查。

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