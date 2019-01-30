猴硐貓村染貓瘟！2幼貓死亡 動保處已派員消毒

2019-01-30 12:16

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市瑞芳猴硐貓村發現2起幼貓感染貓瘟死亡案例，新北市動保處長陳淵泉表示，1月28日接獲通報後立即前往現場檢測，第一時間加強消毒及補強貓隻三合一疫苗，由於貓瘟不會傳染給人類或其他動物，因此民眾不需要過度恐慌，也呼籲民眾勿攜帶寵物進入貓村。

貓咪感染貓瘟會出現感冒、身體不適、流鼻膿、眼屎、高燒等症狀，陳淵泉表示，由於貓瘟沒有藥可以治療，死亡率極高。

陳淵泉說，貓村裡的貓隻都有造冊管理，每年動保處也會與志工為貓隻施打三合一疫苗、消毒，這次發生貓瘟而死亡的兩隻貓咪都是剛進入貓村約2個月的幼齡貓隻，由於年齡太小尚未帶到醫院檢查和施打疫苗，再加上寒冷季節為該病好發時節，貓隻本身身體狀況如未受疫苗注射抗體保護，便極易遭受感染而發病。

陳淵泉提醒，貓瘟的治癒率非常低，所以做好預防措施極為重要，前往貓村遊玩時，不能觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村。

同時，陳淵泉強調，隨意在猴硐棄養貓隻，使疾病防疫出現漏洞，動保處近日也將加強查緝，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新臺幣3萬以上至15萬以下罰鍰；如發現動物發生感染疾病異常死亡，請電動保處24小時防疫專線02-29596353進行通報。

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