「以核養綠」不代表永續核電 環團疾呼：核三延役萬萬不可

2019-01-30 12:18

〔記者黃欣柏／台北報導〕去年底我國通過俗稱「以核養綠」的第16案公投，正式廢止「電業法」中「核能發電設備應於民國114年前全部停止運轉」之規定，但綠色公民行動聯盟等環保團體今召開記者會強調，公投效力僅限廢除「期限」，並不代表要讓現有核電機組繼續運轉，呼籲政府勿讓核三廠延役，「台灣禁不起一次核災！」

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，在去年公投結果出爐後，國內很多擁核人士開始趁勢鼓吹要讓核三、核二延役20年，甚至聲稱政府不照做就是「違背民意」，但其實第16號公投主文僅要求廢止「核電設備應於民國114年前全部停止運轉」之規定，此部分政府已經達成，讓老舊核電廠延役已逾越公投主文的授權範圍。

地球公民基金會主任李翰林進一步指出，台灣在1970年代建造核電廠時，技術還不夠進步，並不清楚建造地點是否有安全問題，「就這樣幸運了40年都沒發生事故」。但2000年後台灣地質研究有了很大進展，發現核一、核二跟核三廠都鄰近斷層，其中核三廠甚至在附近1公里處就有活斷層，「我們為什麼還要繼續承擔這個風險呢？」

李翰林強調，我們要解決南部空污問題，但解方絕對不是讓核三廠延役，延役不但不能夠解決這個問題，反而是把南部地區放在更大的風險之下。

屏東縣政府機要秘書溫炳原今也代表縣長潘孟安到場力挺，他表示去年「以核養綠」公投過關時，屏東縣政府就已公開反對核三延役，未來潘孟安反對核三延役的政策也不會轉彎，縣府除了要感謝總統蔡英文對非核家園的堅持，也要再一次向中央各行政團隊表達反對核三延役的立場。

溫炳原強調，為了全台的用電，屏東人已經提心吊膽生活了40年，這不只是心理上的影響，也反映在地方產業發展等各種層面上，很多人會說地方可以領回饋金，「但拿錢跟你換這個，你要嗎？」前陣子台電那邊已傳出不缺電，屏東也很認真在發展綠能，希望國人可以體恤屏東人、恆春人40年來的心情。

曾任法官及律師的民進黨立委周春米發言時重申，根據她的法律意見，公投結論只是把「電業法」第95條第1項對「2025非核家園」的剛性年限廢止，並不會延伸到其他相關核能政策，更不代表核三、核二要延役。

本身也是屏東人的周春米說，核三廠距離斷層不到1公里，這個基本事實在當年沒有被正視，是恆春人長久以來的痛，如今公投第16案過關，不代表我們要繼續忽視當初的問題，而是應該重新檢視相關安全問題。

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