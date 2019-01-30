機捷上週六大誤點 鄭文燦評估更換號誌系統

2019-01-30 12:03

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在市政會議指出，機場捷運兩年雖然誤點5分鐘以上事件僅發生兩次，但上週六發生誤點事件造成影響不小，這是因為機場捷運採取天線系統傳輸無線電訊號有時候會遇到死角、天候不佳也會受到影響，請捷運工程局評估更換「無線電纜線系統」可行性，這套系統是沿軌道鋪設漏波電纜，穩定性較高。

鄭文燦表示，目前機場捷運號誌系統是使用天線系統當作無線電傳輸媒介，這套系統與英國維多利亞鐵路系統相同，是由英國殷維斯公司開發，後來這家公司被德國西門子公司合併，目前是英國西門子公司，這套系統傳輸無線電訊號有時候會遇到死角、天候也會受到影響。

鄭文燦說，雖然這套系統在英國使用的很順利，台灣也蠻順利，但為避免以後號誌統有問題，可以考量使用「無線電纜線系統」，這是透過漏波電纜線，每隔一段距離設置電波孔發送無線電訊號給車輛使用，必須沿著軌道鋪設，目前國內捷運都使用這套系統，系統會更穩定；另桃捷公司營運至今2年，大部分的維修技術都能掌握，也請捷運工程評估系統更新或備源系統可行性，以利未來和綠線捷運、綠線捷運延伸線整合。

捷運工程局長陳文德表示，捷運綠線機電工程已經發包，其中號誌使用德國西門子「無線電纜線系統」，該工程也將捷運綠線延伸案納入擴充工程，未來規劃機場捷運號誌系統升級時，優先考慮使用德國西門子的「無線電纜線系統」，可以讓桃園捷運號誌系統更為單純。

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